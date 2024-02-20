Axios: Израиль может начать военную операцию в Рафахе в середине апреля

Армия обороны Израиля может начать полномасштабную военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа в середине апреля.

Об этом информирует портал Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников.

«Возможно операция начнётся лишь в середине апреля, после того как закончится священный для мусульман месяц Рамадан», — говорится в публикации.

Ранее президенты Египта и Франции Абдель Фаттах ас-Сиси и Эммануэль Макрон заявили об опасности военной операции израильских войск в районе города Рафах на юге сектора Газа.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что израильские военные продолжат наносить удары по сектору Газа до достижения всех целей войны.