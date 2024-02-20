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Axios: Израиль может начать военную операцию в Рафахе в середине апреля

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Армия обороны Израиля может начать полномасштабную военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа в середине апреля.
Axios: Израиль может начать военную операцию в Рафахе в середине апреля
  • AP
  • © Tsafrir Abayov

Об этом информирует портал Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников.

«Возможно операция начнётся лишь в середине апреля, после того как закончится священный для мусульман месяц Рамадан», — говорится в публикации. 

Ранее президенты Египта и Франции Абдель Фаттах ас-Сиси и Эммануэль Макрон заявили об опасности военной операции израильских войск в районе города Рафах на юге сектора Газа.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что израильские военные продолжат наносить удары по сектору Газа до достижения всех целей войны.

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