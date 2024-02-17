Президенты Египта и Франции заявили об опасности операции Израиля в Рафахе

Президенты Египта и Франции Абдель Фаттах ас-Сиси и Эммануэль Макрон заявили об опасности военной операции израильских войск в районе города Рафах на юге сектора Газа.

Об этом в своих соцсетях сообщил официальный представитель главы Египта Ахмед Фахми по итогам телефонного разговора двух лидеров.

«Президенты Египта и Франции подчеркнули опасность любой военной эскалации в Рафахе и её катастрофических гуманитарных последствий почти для 1,5 млн палестинцев, находящихся в этом регионе», — цитирует его ТАСС.

Уточняется, что президенты Египта и Франции «выступили с предупреждением о негативных последствиях расширения конфликта на региональном уровне».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что израильские военные продолжат наносить удары по сектору Газа до достижения всех целей войны.