Экс-посол США Даалдер: НАТО всё больше опасается амбиций России на мировой арене

Бывший посол Соединённых Штатов в Североатлантическом альянсе Иво Даалдер заявил, что страны НАТО всё больше начинают опасаться амбиций России на международной арене.

Такое мнение он высказал в статье для газеты Politico.

«Союзники по НАТО также всё больше обеспокоены тем, что у Москвы есть более масштабные амбиции, такие как в конечном итоге прямой вызов НАТО», — считает Даалдер.

По мнению экс-посла, союзники по альянсу воспринимают такое развитие событий очень серьёзно.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в России не существует планов нападения на страны Североатлантического альянса.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления Запада о том, что Прибалтика, Швеция и Финляндия могут стать «следующими» после спецоперации на Украине.