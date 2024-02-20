Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров отметил, что у Украины в будущем нет другой альтернативы, кроме восстановления связей с Россией.

Такое мнение политик высказал в беседе с РИА Новости.

«Вы спрашиваете о возможности восстановления наших связей, дружбы, сотрудничества, а другой альтернативы нет», — отметил собеседник агентства.

Азаров подчеркнул, что последовательный разрыв отношений с Москвой привёл к разрушению и деградации экономики Украины.

Политик добавил, что Европейский союз не сможет заменить для Украины российский рынок.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта.

Он также отметил, что Россия и после применения военных средств на Украине пыталась завершить украинский конфликт мирным путём.