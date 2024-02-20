Экс-премьер Азаров: альтернативы восстановлению связей России и Украины нет
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Такое мнение политик высказал в беседе с РИА Новости.
«Вы спрашиваете о возможности восстановления наших связей, дружбы, сотрудничества, а другой альтернативы нет», — отметил собеседник агентства.
Азаров подчеркнул, что последовательный разрыв отношений с Москвой привёл к разрушению и деградации экономики Украины.
Политик добавил, что Европейский союз не сможет заменить для Украины российский рынок.
Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта.
Он также отметил, что Россия и после применения военных средств на Украине пыталась завершить украинский конфликт мирным путём.