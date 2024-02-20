Hill: в Палате представителей предложили новую версию законопроекта помощи Киеву
Об этом пишет издание The Hill.
По его информации, с соответствующей инициативой выступили демократ Джаред Голден и республиканец Брайан Фитцпатрик.
Согласно законопроекту Киеву предлагается выделить $47 млрд, Израилю — $10 млрд.
Кроме того, предлагается отправить $5 млрд на защиту Индо-Тихоокеанского региона и ещё $2 млрд — на поддержку операций Центрального командования США на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден готов обсудить со спикером палаты представителей конгресса Майклом Джонсоном законопроект о выделении допфинансирования на поддержку Украины.
Также в США склоняются к отправке Украине более дальнобойных ракет ATACMS.