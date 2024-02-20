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Hill: в Палате представителей предложили новую версию законопроекта помощи Киеву

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Члены Палаты представителей Конгресса США предложили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Об этом пишет издание The Hill.

По его информации, с соответствующей инициативой выступили демократ Джаред Голден и республиканец Брайан Фитцпатрик.

Согласно законопроекту Киеву предлагается выделить $47 млрд, Израилю — $10 млрд.

Кроме того, предлагается отправить $5 млрд на защиту Индо-Тихоокеанского региона и ещё $2 млрд — на поддержку операций Центрального командования США на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден готов обсудить со спикером палаты представителей конгресса Майклом Джонсоном законопроект о выделении допфинансирования на поддержку Украины.

Также в США склоняются к отправке Украине более дальнобойных ракет ATACMS.

 

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