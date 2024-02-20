RT в Telegram
Подпишись

Сенатор Сайед: Пакистан не верит словам Запада об агрессии России и Китая

Короткая ссылка
Пакистан не верит словам Запада об «агрессивных намерениях России и Китая», понимая, что у Москвы и Пекина есть законные опасения по поводу безопасности.

Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед.

По его словам, Пакистан косвенно ощущает давление со стороны Запада каждый раз, когда Исламабад делает шаг для сближения с Москвой и Пекином.

При этом, как отметил политик, Пакистан «не одобряет» призывы Запада осудить Россию и Китай.

Также Сайед заявил, что Пакистан рассматривает сотрудничество с Россией в военной сфере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить