Сенатор Сайед: Пакистан не верит словам Запада об агрессии России и Китая

Пакистан не верит словам Запада об «агрессивных намерениях России и Китая», понимая, что у Москвы и Пекина есть законные опасения по поводу безопасности.

Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед.

По его словам, Пакистан косвенно ощущает давление со стороны Запада каждый раз, когда Исламабад делает шаг для сближения с Москвой и Пекином.

При этом, как отметил политик, Пакистан «не одобряет» призывы Запада осудить Россию и Китай.

Также Сайед заявил, что Пакистан рассматривает сотрудничество с Россией в военной сфере.