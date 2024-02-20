ЦТАК: Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства
Информация об этом появилась на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи.
«Президент Российской Федерации товарищ Владимир Владимирович Путин преподнёс в подарок председателю Государственного совета КНДР товарищу Ким Чен Ыну частный автомобиль российского производства», — говорится в сообщении.
При этом марка и модель автомобиля не указываются.
Ранее сообщалось, что Москва и Пхеньян согласовывают сроки визита Путина в КНДР.
Также посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил об активном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна.