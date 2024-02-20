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ЦТАК: Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

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Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства.

Информация об этом появилась на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи.

«Президент Российской Федерации товарищ Владимир Владимирович Путин преподнёс в подарок председателю Государственного совета КНДР товарищу Ким Чен Ыну частный автомобиль российского производства», — говорится в сообщении.

При этом марка и модель автомобиля не указываются.

Ранее сообщалось, что Москва и Пхеньян согласовывают сроки визита Путина в КНДР.

Также посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил об активном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна.

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