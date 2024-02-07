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Посол России рассказал об активном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

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Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил об активном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна.
Посол России рассказал об активном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна
  • Gettyimages.ru

«Российско-корейское сотрудничество носит взаимовыгодный характер, в нём имеется обоюдная заинтересованность. Важно отметить, что оно отвечает интересам наших двух стран и народов, не направлено против каких-либо государств и служит укреплению мира и безопасности не только в региональном, но и в более широком масштабе», — заявил он ТАСС.

Он добавил, что сотрудничество двух стран в практических областях определяется договорённостями, которые достигнуты лидерами России и КНДР.

Ранее Мацегор сообщил, что Россия и КНДР готовят документ по упрощению въезда для туристов.

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