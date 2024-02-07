Посол Мацегора: Россия и КНДР готовят документ по упрощению въезда для туристов

Москва и Пхеньян готовят соглашение о взаимных поездках граждан, чтобы создать наиболее комфортные условия для туристов.

Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

«Посмотрим, что нам удастся сделать, чтобы создать для российских туристов, собирающихся посетить КНДР, наиболее комфортные условия», — сказал дипломат.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко прокомментировал свой визит в Северную Корею и рассказал о перспективах сотрудничества.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рекомендовал бы российским туристам отдых в КНДР.