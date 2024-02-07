RT в Telegram
Подпишись

Посол Мацегора: Россия и КНДР готовят документ по упрощению въезда для туристов

Короткая ссылка
Москва и Пхеньян готовят соглашение о взаимных поездках граждан, чтобы создать наиболее комфортные условия для туристов.

Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

«Посмотрим, что нам удастся сделать, чтобы создать для российских туристов, собирающихся посетить КНДР, наиболее комфортные условия», — сказал дипломат.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко прокомментировал свой визит в Северную Корею и рассказал о перспективах сотрудничества.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рекомендовал бы российским туристам отдых в КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить