Посол Мацегора: Россия и КНДР готовят документ по упрощению въезда для туристов
Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
«Посмотрим, что нам удастся сделать, чтобы создать для российских туристов, собирающихся посетить КНДР, наиболее комфортные условия», — сказал дипломат.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко прокомментировал свой визит в Северную Корею и рассказал о перспективах сотрудничества.
Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рекомендовал бы российским туристам отдых в КНДР.