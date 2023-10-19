Лавров заявил, что рекомендовал бы российским туристам отдыхать в КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рекомендовал бы российским туристам отдых в КНДР.

«Стал бы», — приводит ТАСС ответ Лаврова на вопрос, рекомендовал ли бы он КНДР как место отдыха для российских туристов.

Ранее Лавров во время своего визита в Пхеньян пригласил главу МИД КНДР Цой Сон Хи посетить Москву в удобное время.