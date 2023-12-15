В Приморье рассказали о перспективах сотрудничества с КНДР

Губернатор Приморья Олег Кожемяко прокомментировал свой визит в Северную Корею и рассказал о перспективах сотрудничества.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Как отметил губернатор, была проведена большая работа, связанная с развитием туристического направления, спорта и культуры.

«В целом эти три направления были основополагающими в нашей поездке. Я думаю, что они способствуют укреплению наших дружеских отношений, их развитию. Безусловно, мы по этим направлениям будем продолжать работать всей нашей командой», — сказал Кожемяко.

Также он напомнил о возобновлении прямых рейсов между Пхеньяном и Владивостоком.

Ранее сообщалось, что товарооборот Приморского края с Китаем вырос на 35%.