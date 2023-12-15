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В Приморье рассказали о перспективах сотрудничества с КНДР

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко прокомментировал свой визит в Северную Корею и рассказал о перспективах сотрудничества.
В Приморье рассказали о перспективах сотрудничества с КНДР
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Как отметил губернатор, была проведена большая работа, связанная с развитием туристического направления, спорта и культуры.

«В целом эти три направления были основополагающими в нашей поездке. Я думаю, что они способствуют укреплению наших дружеских отношений, их развитию. Безусловно, мы по этим направлениям будем продолжать работать всей нашей командой», — сказал Кожемяко.

Также он напомнил о возобновлении прямых рейсов между Пхеньяном и Владивостоком.

Ранее сообщалось, что товарооборот Приморского края с Китаем вырос на 35%.

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