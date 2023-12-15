В Приморье рассказали о перспективах сотрудничества с КНДР
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
Как отметил губернатор, была проведена большая работа, связанная с развитием туристического направления, спорта и культуры.
«В целом эти три направления были основополагающими в нашей поездке. Я думаю, что они способствуют укреплению наших дружеских отношений, их развитию. Безусловно, мы по этим направлениям будем продолжать работать всей нашей командой», — сказал Кожемяко.
Также он напомнил о возобновлении прямых рейсов между Пхеньяном и Владивостоком.
Ранее сообщалось, что товарооборот Приморского края с Китаем вырос на 35%.