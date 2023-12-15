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Товарооборот Приморья с КНР вырос на 35%

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Товарооборот Приморского края с Китаем вырос на 35%.
Товарооборот Приморья с КНР вырос на 35%
  • Gettyimages.ru
  • © Six_Characters

Губернатор Олег Кожемяко назвал такое сотрудничество приоритетным и важнейшим для развития региона, передаёт ИА PrimaMedia.

По его словам, за год регион посетили с рабочими визитами более 70 делегаций из КНР. По его мнению, это наглядно показывает, что отношения между странами находятся на высоком уровне, а также свидетельствует об инвестиционной привлекательности края для китайских партнёров.

Стороны заявили о заинтересованности в сотрудничестве в сфере спорта, культуры и др.

Ранее заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков заявил, что регион заключил соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в области VR-разработок.

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