Товарооборот Приморья с КНР вырос на 35%

Товарооборот Приморского края с Китаем вырос на 35%.

Губернатор Олег Кожемяко назвал такое сотрудничество приоритетным и важнейшим для развития региона, передаёт ИА PrimaMedia.

По его словам, за год регион посетили с рабочими визитами более 70 делегаций из КНР. По его мнению, это наглядно показывает, что отношения между странами находятся на высоком уровне, а также свидетельствует об инвестиционной привлекательности края для китайских партнёров.

Стороны заявили о заинтересованности в сотрудничестве в сфере спорта, культуры и др.

Ранее заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков заявил, что регион заключил соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в области VR-разработок.