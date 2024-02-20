NBC: ученик принёс оружие в школу в Техасе и был ранен полицейским

Ученик принёс пистолет в школу в Техасе и был ранен полицейским в результате стрельбы.

Об этом информирует NBC News.

По данным телеканала, в полицию в пригороде Далласа поступило сообщение о стрелке на территории одной из школ, которым оказался ученик.

Отмечается, что прибывшие по вызову полицейские вступили в переговоры со школьником и в процессе произошла стрельба. В результате ученик получил ранения и был доставлен в больницу.

«Ни офицеры, ни преподаватели, ни другие студенты не пострадали», — передаёт телеканал.

Ранее в Канзас-Сити один человек погиб в ходе стрельбы после парада.

Также девочка погибла при стрельбе в поезде метро в Нью-Йорке.