ABC: в Канзас-Сити один человек погиб в ходе стрельбы после парада
Один человек погиб, девять ранены в результате стрельбы после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) «Канзас-Сити Чифс».
Об этом информирует ABC News.
«Один человек погиб, девять ранены после парада в Канзас-Сити», — передаёт телеканал.
Ранее девочка погибла при стрельбе в поезде метро в Нью-Йорке.
Также в церкви в Техасе произошла стрельба.
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