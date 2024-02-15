ABC: в Канзас-Сити один человек погиб в ходе стрельбы после парада

Один человек погиб, девять ранены в результате стрельбы после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) «Канзас-Сити Чифс».

Об этом информирует ABC News. «Один человек погиб, девять ранены после парада в Канзас-Сити», — передаёт телеканал. Ранее девочка погибла при стрельбе в поезде метро в Нью-Йорке. Также в церкви в Техасе произошла стрельба.