Источник: убийство, предположительно, лётчика Кузьминова произошло 13 февраля

Убийство, предположительно, лётчика-предателя Максима Кузьминова произошло 13 февраля поздно вечером. Об этом сообщил RT источник, знакомый с ситуацией.

«Доподлинно неизвестно, о ком идёт речь (в СМИ), но известно, что он связан с Украиной», — отметил собеседник.

Он уточнил, что преступление произошло в районе испанского муниципалитета Вильяхайоса.

Испанские СМИ распространили сообщения, что в Аликанте обнаружено тело, предположительно, Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину. Каких-либо официальных подтверждений этой информации пресса не приводит.

Гражданская гвардия Испании тоже пока не подтвердила сообщения об убийстве Кузьминова.