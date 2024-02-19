В распоряжении RT появились кадры с места, где якобы был убит лётчик Кузьминов

В распоряжении RT появились кадры с места, где, по данным ряда СМИ, был убит лётчик-предатель Максим Кузьминов.

В этом районе испанского муниципалитета Вильяхайоса живёт много украинцев, сообщил RT местный житель.

На парковке этого дома, предположительно, и было найдено тело.

Испанские СМИ распространили сообщения о том, что в Аликанте обнаружено тело, предположительно, Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину. Каких-либо официальных подтверждений этой информации пресса не приводит.

Гражданская гвардия Испании тоже пока не подтвердила сообщения об убийстве Кузьминова.