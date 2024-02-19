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В Молдавии мужчину задержали за помощь украинским уклонистам

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Гражданина Молдавии задержали за соучастие в организации незаконного пересечения границы для двух украинцев призывного возраста.
В Молдавии мужчину задержали за помощь украинским уклонистам
  • Gettyimages.ru
  • © Ajax9

Об этом сообщила пресс-служба молдавской Пограничной полиции.

«Пограничная полиция задержала на месте преступления мужчину, являющегося соучастником преступной группы, специализирующейся на организации нелегальной миграции двух граждан Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что уклонисты заплатили ему по $4 тыс.

Ранее в районе Вулкэнешты на юге Молдавии рядом с границей с Украиной обнаружили обломки БПЛА.

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