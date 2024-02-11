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Погранполиция Молдавии нашла обломки БПЛА у границы с Украиной

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Обломки БПЛА обнаружили в районе Вулкэнешты на юге Молдавии рядом с границей с Украиной.
Погранполиция Молдавии нашла обломки БПЛА у границы с Украиной
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба пограничной полиции страны в Telegram.

«В районе молдавско-украинской границы, недалеко от населённого пункта Етулия района Вулкэнешты, были обнаружены фрагменты БПЛА типа Shahed», — сказано в заявлении.

Опасности для гражданского населения нет.

По предварительной версии пограничников, это может быть один из дронов, сбитых системой ПВО Украины.

Ранее командир расчёта БПЛА группировки войск Днепр с позывным Якорь заявил, что российские бойцы захватили атаковавший их украинский беспилотник-камикадзе типа FPV.

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