Погранполиция Молдавии нашла обломки БПЛА у границы с Украиной
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба пограничной полиции страны в Telegram.
«В районе молдавско-украинской границы, недалеко от населённого пункта Етулия района Вулкэнешты, были обнаружены фрагменты БПЛА типа Shahed», — сказано в заявлении.
Опасности для гражданского населения нет.
По предварительной версии пограничников, это может быть один из дронов, сбитых системой ПВО Украины.
Ранее командир расчёта БПЛА группировки войск Днепр с позывным Якорь заявил, что российские бойцы захватили атаковавший их украинский беспилотник-камикадзе типа FPV.