Погранполиция Молдавии нашла обломки БПЛА у границы с Украиной

Обломки БПЛА обнаружили в районе Вулкэнешты на юге Молдавии рядом с границей с Украиной.

Об этом информирует пресс-служба пограничной полиции страны в Telegram.

«В районе молдавско-украинской границы, недалеко от населённого пункта Етулия района Вулкэнешты, были обнаружены фрагменты БПЛА типа Shahed», — сказано в заявлении.

Опасности для гражданского населения нет.

По предварительной версии пограничников, это может быть один из дронов, сбитых системой ПВО Украины.

Ранее командир расчёта БПЛА группировки войск Днепр с позывным Якорь заявил, что российские бойцы захватили атаковавший их украинский беспилотник-камикадзе типа FPV.