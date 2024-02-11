Российские бойцы захватили атаковавший их же дрон-камикадзе ВСУ

Командир расчёта БПЛА группировки войск Днепр с позывным Якорь заявил, что российские бойцы захватили атаковавший их украинский беспилотник-камикадзе типа FPV.

Как он рассказал РИА Новости, за время боевой деятельности у российских военных было много интересных случаев, один как раз связан с захватом дрона.

«Работали по нам. Было такое, что FPV-дрон — камикадзе прилетел в кабину и, не взорвавшись, на две части просто разбился. Мы забрали FPV-дрон — камикадзе, а боеприпас оставили там», — отметил российский боец.

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили за сутки два пункта управления БПЛА и два склада ВСУ на Донецком направлении.