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Российские бойцы захватили атаковавший их же дрон-камикадзе ВСУ

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Командир расчёта БПЛА группировки войск Днепр с позывным Якорь заявил, что российские бойцы захватили атаковавший их украинский беспилотник-камикадзе типа FPV.
Российские бойцы захватили атаковавший их же дрон-камикадзе ВСУ
  • РИА Новости

Как он рассказал РИА Новости, за время боевой деятельности у российских военных было много интересных случаев, один как раз связан с захватом дрона.

«Работали по нам. Было такое, что FPV-дрон — камикадзе прилетел в кабину и, не взорвавшись, на две части просто разбился. Мы забрали FPV-дрон — камикадзе, а боеприпас оставили там», — отметил российский боец.

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили за сутки два пункта управления БПЛА и два склада ВСУ на Донецком направлении.

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