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В правительстве Германии сообщили, что принимают к сведению посты Медведева

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Немецкое правительство подтвердило, что следит за активностью зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в социальных сетях.
В правительстве Германии сообщили, что принимают к сведению посты Медведева
  • РИА Новости

«Как вы уже сказали, это не первая угроза, и мы знаем, как активно господин Медведев использует Twitter или то, что пришло на смену. Мы принимаем это к сведению», — сказал журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, его слова приводит ТАСС.

Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале предупредил, что попытки противников России вернуть страну к границам 1991 года приведут к глобальной войне с западными странами с использованием стратегического арсенала России. Оружие в таком случае будет применяться против Киева, Берлина, Лондона и Вашингтона, предостерёг чиновник.

Медведев также назвал соглашение Украины и Германии о сотрудничестве в области безопасности альянсом нацистов с бандеровцами.

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