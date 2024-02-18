Медведев: попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к войне с Западом

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к войне с Западом.

«Попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введённым в полётные цели нашей ядерной триады», — написал он в своём Telegram.

По его словам, российский народ ни при каких обстоятельствах не сдастся, а у главы России не дрогнет рука принять тяжелейшие решения, если будет нужно.

Ранее профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в своей статье для американского издания The Hill призвал западных политиков признать невозможность победы Украины в конфликте с Россией.