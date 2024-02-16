Профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в своей статье для американского издания The Hill призвал западных политиков признать невозможность победы Украины в конфликте с Россией.

Как он отметил в своём материале, те наблюдатели, которые изначально придерживались идеи «Украина победит», продолжают пребывать в иллюзии — ещё более маниакальной, чем ранее, — что полная победа Киева возможна.

«Но нет. И чем скорее политики и влиятельные лица по обе стороны Атлантики поймут это, тем скорее мы сможем прийти к согласованному прекращению боевых действий», — отметил он.

Лэтэм подчеркнул, что чем более мрачными становились стратегические перспективы Украины, тем больше «эти истинно верующие» чувствовали себя обязанными придумывать воображаемые пути к полной победе Украины, несмотря на всё более неопровержимые доказательства, что такого пути не существует.

«Россия выигрывает войну, и мало что указывает на то, что какие-либо предсказуемые политические, экономические, тактические или технологические события могут изменить эту фундаментальную реальность», — заключил он.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал Украину «слепым орудием» Запада против России.