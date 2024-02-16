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Медведев назвал Украину «слепым орудием» Запада против России

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Украина полностью утратила политическую самостоятельность и превратилась в «слепое орудие» против России в руках Запада. Об этом сообщил председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев назвал Украину «слепым орудием» Запада против России
  • РИА Новости

«Украина сейчас полностью, к сожалению, утратила свою политическую самостоятельность. Сегодня она служит слепым орудием в руках коллективного Запада против России», — приводит ТАСС его слова во время выступления на форуме «За свободу наций» в Москве.

Ранее Медведев прокомментировал планы европейского бизнеса, согласно которым конечной точкой проектируемой Средиземноморской железнодорожной магистрали станет Львов, а не Киев.

По его словам, территория Украины в будущем может ограничиться лишь Львовской областью.

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