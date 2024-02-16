Медведев назвал Украину «слепым орудием» Запада против России
- РИА Новости
«Украина сейчас полностью, к сожалению, утратила свою политическую самостоятельность. Сегодня она служит слепым орудием в руках коллективного Запада против России», — приводит ТАСС его слова во время выступления на форуме «За свободу наций» в Москве.
Ранее Медведев прокомментировал планы европейского бизнеса, согласно которым конечной точкой проектируемой Средиземноморской железнодорожной магистрали станет Львов, а не Киев.
По его словам, территория Украины в будущем может ограничиться лишь Львовской областью.