Территория Украины в будущем ограничится Львовской областью, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, таким заявлением он прокомментировал планы европейского бизнеса, согласно которым конечной точкой проектируемой Средиземноморской железнодорожной магистрали станет Львов, а не Киев.

«Это выглядит как первое подтверждение того, что Львов-Лемберг станет новой столицей Украины в границах Львовской области. И дело здесь не в том, что трассы на Западе и в Малороссии различаются по ширине. Просто бизнес гораздо более дальновиден, чем политики», — написал Медведев в X.

В августе прошлого года он также отмечал, что если Украина желает вступить в НАТО в обмен на отказ от своих территорий, то столицу страны придётся перенести во Львов, если польские власти согласятся на это.