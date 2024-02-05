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Медведев допустил, что территория Украины ограничится лишь Львовской областью

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Территория Украины в будущем ограничится Львовской областью, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, таким заявлением он прокомментировал планы европейского бизнеса, согласно которым конечной точкой проектируемой Средиземноморской железнодорожной магистрали станет Львов, а не Киев.
Медведев допустил, что территория Украины ограничится лишь Львовской областью
  • РИА Новости

«Это выглядит как первое подтверждение того, что Львов-Лемберг станет новой столицей Украины в границах Львовской области. И дело здесь не в том, что трассы на Западе и в Малороссии различаются по ширине. Просто бизнес гораздо более дальновиден, чем политики», — написал Медведев в X.

В августе прошлого года он также отмечал, что если Украина желает вступить в НАТО в обмен на отказ от своих территорий, то столицу страны придётся перенести во Львов, если польские власти согласятся на это.

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