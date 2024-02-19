Kyodo: Япония и Украина подписали около 50 соглашений о сотрудничестве

Японские власти планируют оказывать помощь Украине по семи направлениям после завершения вооружённого конфликта. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что украинский и японский премьеры Денис Шмыгаль и Фумио Кисида подписали порядка 50 соглашений о сотрудничестве в Токио.

В частности, японская сторона окажет Киеву помощь в восстановлении инфраструктуры, разминировании, а также в сфере сельского хозяйства, развития промышленности и информационных технологий.

Ранее Шмыгаль заявил, что власти страны изучают опыт Японии, чтобы продемонстрировать миру «украинское экономическое чудо».