Kyodo: Япония и Украина подписали около 50 соглашений о сотрудничестве
- AP
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Отмечается, что украинский и японский премьеры Денис Шмыгаль и Фумио Кисида подписали порядка 50 соглашений о сотрудничестве в Токио.
В частности, японская сторона окажет Киеву помощь в восстановлении инфраструктуры, разминировании, а также в сфере сельского хозяйства, развития промышленности и информационных технологий.
Ранее Шмыгаль заявил, что власти страны изучают опыт Японии, чтобы продемонстрировать миру «украинское экономическое чудо».