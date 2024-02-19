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Премьер Шмыгаль попросил денег для экономического чуда Украины

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Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны изучают опыт Японии, чтобы продемонстрировать миру «украинское экономическое чудо».
Премьер Шмыгаль попросил денег для экономического чуда Украины
  • AP
  • © Alexandru Dobre

«Правительство изучает опыт японской модернизации, чтобы в мире появилось «украинское экономическое чудо», — написал он в Telegram-канале.

Премьер также сообщил, что в ходе конференции по экономическому развитию и восстановлению с участием премьер-министра Японии Фумио Кисиды рассказал об основных областях, в которые Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу.

Ранее Национальный банк Украины сообщил, что международные резервы страны сократились почти на 5% — до $38,5 млрд.

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