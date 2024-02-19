Премьер Шмыгаль попросил денег для экономического чуда Украины

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны изучают опыт Японии, чтобы продемонстрировать миру «украинское экономическое чудо».

«Правительство изучает опыт японской модернизации, чтобы в мире появилось «украинское экономическое чудо», — написал он в Telegram-канале.

Премьер также сообщил, что в ходе конференции по экономическому развитию и восстановлению с участием премьер-министра Японии Фумио Кисиды рассказал об основных областях, в которые Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу.

Ранее Национальный банк Украины сообщил, что международные резервы страны сократились почти на 5% — до $38,5 млрд.