НБУ: международные резервы Украины сократились почти на 5% — до $38,5 млрд
- РИА Новости
В сообщении регулятора указывается, что такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости, а также долговыми выплатами Украины в иностранной валюте и уменьшившимися на фоне предыдущих месяцев поступлениями международной помощи.
По данным регулятора, на валютные счета правительства в НБУ поступило $898,9 млн. Из них $512,1 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа, ещё $386,8 млн — заёмные и грантовые средства от Японии, которые поступили через Всемирный банк.
В свою очередь, на обслуживание, а также погашение государственного долга в иностранной валюте потребовалось $441,6 млн.
Ранее в Международном валютном фонде заявили, что отсутствие внешней помощи серьёзно навредит экономике Украины.