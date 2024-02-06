НБУ: международные резервы Украины сократились почти на 5% — до $38,5 млрд

Международные резервы Украины за январь сократились на 4,9% и достигли $38,5 млрд. Такую информацию во вторник, 6 февраля, привёл Национальный банк Украины (НБУ).

В сообщении регулятора указывается, что такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости, а также долговыми выплатами Украины в иностранной валюте и уменьшившимися на фоне предыдущих месяцев поступлениями международной помощи.

По данным регулятора, на валютные счета правительства в НБУ поступило $898,9 млн. Из них $512,1 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа, ещё $386,8 млн — заёмные и грантовые средства от Японии, которые поступили через Всемирный банк.

В свою очередь, на обслуживание, а также погашение государственного долга в иностранной валюте потребовалось $441,6 млн.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что отсутствие внешней помощи серьёзно навредит экономике Украины.