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НБУ: международные резервы Украины сократились почти на 5% — до $38,5 млрд

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Международные резервы Украины за январь сократились на 4,9% и достигли $38,5 млрд. Такую информацию во вторник, 6 февраля, привёл Национальный банк Украины (НБУ).
НБУ: международные резервы Украины сократились почти на 5% — до $38,5 млрд
  • РИА Новости

В сообщении регулятора указывается, что такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости, а также долговыми выплатами Украины в иностранной валюте и уменьшившимися на фоне предыдущих месяцев поступлениями международной помощи.

По данным регулятора, на валютные счета правительства в НБУ поступило $898,9 млн. Из них $512,1 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа, ещё $386,8 млн — заёмные и грантовые средства от Японии, которые поступили через Всемирный банк.

В свою очередь, на обслуживание, а также погашение государственного долга в иностранной валюте потребовалось $441,6 млн.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что отсутствие внешней помощи серьёзно навредит экономике Украины.

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