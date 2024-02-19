Bloomberg: на конференции в Мюнхене обсуждали возможность атаки России на НАТО
Об этом пишет Bloomberg.
«Сейчас члены НАТО ведут приватные разговоры о российской атаке на одного из них как об угрозе, которая требует срочного реагирования», — говорится в публикации.
По данным агентства, данные обсуждения проводились на фоне растущего беспокойства из-за неспособности США обеспечить военную поддержку Украины.
Кроме того, отмечается, что в Североатлантическом альянсе растёт сомнение в том, что США сохранят свою традиционную роль защитника Европы.
Ранее сообщалось, что страны ЕС обсуждают альтернативы НАТО на случай победы Дональда Трампа на выборах в США.
Также лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава ЕК Урсулы фон дер Ляйен хочет втянуть Европу в масштабную войну.