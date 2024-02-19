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Bloomberg: на конференции в Мюнхене обсуждали возможность атаки России на НАТО

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Члены НАТО на прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности обсуждали возможность атаки на одно из государств-членов альянса со стороны России.

Об этом пишет Bloomberg.

«Сейчас члены НАТО ведут приватные разговоры о российской атаке на одного из них как об угрозе, которая требует срочного реагирования», — говорится в публикации.

По данным агентства, данные обсуждения проводились на фоне растущего беспокойства из-за неспособности США обеспечить военную поддержку Украины.

Кроме того, отмечается, что в Североатлантическом альянсе растёт сомнение в том, что США сохранят свою традиционную роль защитника Европы.

Ранее сообщалось, что страны ЕС обсуждают альтернативы НАТО на случай победы Дональда Трампа на выборах в США.

Также лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава ЕК Урсулы фон дер Ляйен хочет втянуть Европу в масштабную войну.

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