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Политик Филиппо: фон дер Ляйен хочет втянуть Европу в масштабную войну

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Антироссийское заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности призвано оправдать вступление Европы в войну против России.

С таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Урсула считает себя лидером армий, готовым втянуть нас в тотальную войну, хотя у неё нет для этого легитимности!» — написал он в соцсети Х.

Ранее фон дер Ляйен в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Еврокомиссия в марте представит Стратегию военной промышленности ЕС.

Кроме того, сообщалось, что фон дер Ляйен попытается пойти на второй срок главой Еврокомиссии.

Также канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен кандидатом на пост генсека НАТО.

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