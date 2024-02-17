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Welt: Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО

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Канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен кандидатом на пост генсека НАТО.
Welt: Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

«Шольц был категорически против того, чтобы фон дер Ляйен стала главой НАТО», — сообщил собеседник газеты.

В августе генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании CNN заявил, что больше не собирается идти на продление своего срока.

Фон дер Ляйен заявила, что ЕК обещает поставить Вооружённым силам Украины новые танки, вертолёты, средства противовоздушной обороны, а также ракеты.

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