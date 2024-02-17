Welt: Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен кандидатом на пост генсека НАТО.

Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

«Шольц был категорически против того, чтобы фон дер Ляйен стала главой НАТО», — сообщил собеседник газеты.

В августе генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании CNN заявил, что больше не собирается идти на продление своего срока.

Фон дер Ляйен заявила, что ЕК обещает поставить Вооружённым силам Украины новые танки, вертолёты, средства противовоздушной обороны, а также ракеты.