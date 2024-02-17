Welt: Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО
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Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.
«Шольц был категорически против того, чтобы фон дер Ляйен стала главой НАТО», — сообщил собеседник газеты.
В августе генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании CNN заявил, что больше не собирается идти на продление своего срока.
Фон дер Ляйен заявила, что ЕК обещает поставить Вооружённым силам Украины новые танки, вертолёты, средства противовоздушной обороны, а также ракеты.