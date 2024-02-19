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WP: страны ЕС обсуждают альтернативы НАТО на случай победы Трампа на выборах в США

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Власти государств Евросоюза готовятся к возможной победе бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах президента США и обсуждают создание структур, которые могли бы дополнять или служить альтернативой НАТО.

Об этом пишет The Washington Post.

«Когда бывший и, возможно, будущий лидер свободного мира заявляет, что будет спокойно наблюдать за тем, как Россия будет нападать на союзников по НАТО, нам нужно переосмыслить то, какими могут быть обязательства США по отношению к Европе и Украине», — говорится в материале.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Европу «перестать ныть и стонать» из-за перспективы победы Трампа на выборах в США.

Также в Bloomberg отметили, что Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам.

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