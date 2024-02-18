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Премьер Нидерландов призвал Европу «перестать ныть» из-за Трампа

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Европу «перестать ныть и стонать» из-за перспективы победы Дональда Трампа на выборах в США.

«Прекратите ныть и стонать из-за Трампа. Мы не тратим больше средств на оборону или наращиваем производство боеприпасов только потому, что Трамп может снова прийти к власти», — цитирует его РИА Новости.

Рютте отметил, что это зависит от американцев, а Европа должна работать с тем, кто появится «на сцене», не потому, что хочет этого, а действуя из собственных интересов.

«Это нытьё насчет Трампа я слышу постоянно в последние дни. Давайте уже прекратим это», — добавил он.

Ранее сообщалось, что бывший американский лидер Дональд Трамп может попытаться вывести США из НАТО в случае победы на выборах.

Также Трамп заявил, что США не защитили бы союзников по НАТО, которые не выполняют требований альянса по расходам на оборону, от гипотетического нападения России.

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