Генерал Бауэр: в НАТО были чрезмерно оптимистичны в отношении Украины год назад

Председатель военного комитета НАТО генерал Роб Бауэр заявил, что страны Запада были «чрезмерно оптимистичны» в отношении конфликта на Украине в 2023 году, полагая, что украинские войска смогут добиться значительного прогресса с западным оружием и обучением.

Об этом пишет Financial Times.

Теперь, по словам генерала, военному блоку нужно сделать всё, чтобы «не стать слишком пессимистичными в 2024 году».

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель выразил предположение, что ситуация на поле боя в ходе конфликта на Украине «будет решена в течение трёх месяцев».

Также в WP отметили, что страны ЕС обсуждают альтернативы НАТО на случай победы Дональда Трампа на выборах в США.