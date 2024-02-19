Генерал Бауэр: в НАТО были чрезмерно оптимистичны в отношении Украины год назад
Об этом пишет Financial Times.
Теперь, по словам генерала, военному блоку нужно сделать всё, чтобы «не стать слишком пессимистичными в 2024 году».
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель выразил предположение, что ситуация на поле боя в ходе конфликта на Украине «будет решена в течение трёх месяцев».
Также в WP отметили, что страны ЕС обсуждают альтернативы НАТО на случай победы Дональда Трампа на выборах в США.