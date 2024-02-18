Боррель считает, что ситуация вокруг Украины «решится через три месяца»

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель считает, что ситуация на поле боя в ходе конфликта на Украине «будет решена в течение трёх месяцев».

Об этом еврочиновник сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

«В три месяца ситуация будет решена на поле боя», — цитирует его ТАСС.

При этом он не уточнил, какие, по его мнению, будут итоги конфликта.

Боррель также призвал союзников стать «быстрее и решительнее».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников нарастить поставки оружия украинской армии для «достижения мира» на Украине.