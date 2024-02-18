Боррель считает, что ситуация вокруг Украины «решится через три месяца»
- РИА Новости
Об этом еврочиновник сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.
«В три месяца ситуация будет решена на поле боя», — цитирует его ТАСС.
При этом он не уточнил, какие, по его мнению, будут итоги конфликта.
Боррель также призвал союзников стать «быстрее и решительнее».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников нарастить поставки оружия украинской армии для «достижения мира» на Украине.