Bild: в ФРГ проверят раскрытие гостайны при планировании «Северного потока — 2»
Об этом пишет Bild.
Отмечается, что в январе 2018 года Горное ведомство города Штральзунд на севере страны опубликовало на своём сайте разрешение на планирование трубопровода.
По данным газеты, на 556-й странице документа содержалась информация Минобороны ФРГ под грифом «секретно, только для служебного пользования».
По оценке Генпрокуратуры, это были, в частности, сведения о районах действия подлодок НАТО.
Ранее зампредседателя немецкой парламентской группы новой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Клаус Эрнст заявил, что запуск газа по уцелевшей трубе «Северного потока — 2» снизит цены на энергоносители и будет способствовать надёжности поставок.
Также в Bloomberg отметили, что дни Германии как промышленной державы подходят к концу.