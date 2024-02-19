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Bild: в ФРГ проверят раскрытие гостайны при планировании «Северного потока — 2»

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Генеральная прокуратура Германии проверит возможное раскрытие гостайны при планировании газопровода «Северный поток — 2».

Об этом пишет Bild.

Отмечается, что в январе 2018 года Горное ведомство города Штральзунд на севере страны опубликовало на своём сайте разрешение на планирование трубопровода.

По данным газеты, на 556-й странице документа содержалась информация Минобороны ФРГ под грифом «секретно, только для служебного пользования».

По оценке Генпрокуратуры, это были, в частности, сведения о районах действия подлодок НАТО.

Ранее зампредседателя немецкой парламентской группы новой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Клаус Эрнст заявил, что запуск газа по уцелевшей трубе «Северного потока — 2» снизит цены на энергоносители и будет способствовать надёжности поставок.

Также в Bloomberg отметили, что дни Германии как промышленной державы подходят к концу.

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