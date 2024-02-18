Путин: для запуска сохранившейся нитки «Северного потока» нужна неделя
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Российский лидер подчеркнул, что запустить работу «Северного потока — 2» можно.
«Вентиль открутите, скажите: «Мы хотим получать». Завтра начнут получать. Неделя нужна. Но не хотят», — отметил он.
Ранее агентство Bloomberg отмечало, что слабеющая экономика Германии сигнализирует о том, что впереди страну ждёт ещё больше проблем.
Во время беседы с журналистом Такером Карлсоном Владимир Путин выразил недоумение, почему Германия хранит молчание, прекрасно понимая, что взрыв на «Северных потоках» устроили их партнёры по НАТО и что это нанесло удар по экономике ФРГ. Как констатировал Путин, сегодняшние немецкие власти не руководствуются национальными интересами.