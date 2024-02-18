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Путин: для запуска сохранившейся нитки «Северного потока» нужна неделя

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Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что запустить сохранившуюся ветку газопровода «Северный поток» можно в течение недели, но Германия не хочет этого.
Путин: для запуска сохранившейся нитки «Северного потока» нужна неделя
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Российский лидер подчеркнул, что запустить работу «Северного потока — 2» можно.

«Вентиль открутите, скажите: «Мы хотим получать». Завтра начнут получать. Неделя нужна. Но не хотят», — отметил он.

Ранее агентство Bloomberg отмечало, что слабеющая экономика Германии сигнализирует о том, что впереди страну ждёт ещё больше проблем.

Во время беседы с журналистом Такером Карлсоном Владимир Путин выразил недоумение, почему Германия хранит молчание, прекрасно понимая, что взрыв на «Северных потоках» устроили их партнёры по НАТО и что это нанесло удар по экономике ФРГ. Как констатировал Путин, сегодняшние немецкие власти не руководствуются национальными интересами.

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