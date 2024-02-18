Kan: неизвестные попытались изменить маршрут израильского самолёта над Сомали

Система связи израильского авиалайнера компании El Al подверглась атаке со стороны неизвестных лиц. Они попытались захватить над ней контроль и увести самолёт от его пункта назначения. Об этом сообщила радиостанция Kan.

По её данным, инцидент произошёл, когда летевший с острова Пхукет самолёт пролетал в районе Сомали над зоной, предположительно находящейся под контролем хуситов.

Поступившие по системе связи инструкции отличались от маршрута. Почувствовав неладное, пилоты решили проигнорировать их и переключились на альтернативные средства связи. Сверив данные с другими авиадиспетчерами, они поняли, что их пытаются ввести в заблуждение.

Ранее сообщалось о самолёте с 17 пассажирами на борту, который сел на пляже в Мексике и сбил человека.