Самолёт с 17 пассажирами на борту сел на пляже в Мексике и сбил человека

Легкомоторный самолёт Cessna совершил вынужденную посадку на пляже в Мексике и задавил человека.

Об этом пишет портал 6to Vision.

Уточняется, что самолёт перевозил 17 человек, которые готовились к прыжкам с парашютом.

При экстренной посадке борт столкнулся с легковым автомобилем, а потом наехал на группу отдыхающих.

Один мужчина погиб, несколько человек, в том числе пассажиры и экипаж самолёта, были госпитализированы.

Ранее стало известно, что вертолёт потерпел крушение на границе штатов Калифорния и Невада в США. В результате этого погибли шесть человек, включая директора нигерийского банка Access Bank Герберта Вигве, а также его жену и сына.