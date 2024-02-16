Самолёт с 17 пассажирами на борту сел на пляже в Мексике и сбил человека
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Об этом пишет портал 6to Vision.
Уточняется, что самолёт перевозил 17 человек, которые готовились к прыжкам с парашютом.
При экстренной посадке борт столкнулся с легковым автомобилем, а потом наехал на группу отдыхающих.
Один мужчина погиб, несколько человек, в том числе пассажиры и экипаж самолёта, были госпитализированы.
Ранее стало известно, что вертолёт потерпел крушение на границе штатов Калифорния и Невада в США. В результате этого погибли шесть человек, включая директора нигерийского банка Access Bank Герберта Вигве, а также его жену и сына.