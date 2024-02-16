RT в Telegram
Подпишись

Самолёт с 17 пассажирами на борту сел на пляже в Мексике и сбил человека

Короткая ссылка
Легкомоторный самолёт Cessna совершил вынужденную посадку на пляже в Мексике и задавил человека.
Самолёт с 17 пассажирами на борту сел на пляже в Мексике и сбил человека
  • Gettyimages.ru
  • © GummyBone

Об этом пишет портал 6to Vision.

Уточняется, что самолёт перевозил 17 человек, которые готовились к прыжкам с парашютом.

При экстренной посадке борт столкнулся с легковым автомобилем, а потом наехал на группу отдыхающих.

Один мужчина погиб, несколько человек, в том числе пассажиры и экипаж самолёта, были госпитализированы.

Ранее стало известно, что вертолёт потерпел крушение на границе штатов Калифорния и Невада в США. В результате этого погибли шесть человек, включая директора нигерийского банка Access Bank Герберта Вигве, а также его жену и сына.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить