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Посольство: ситуация в Шри-Ланке стабильная и не несёт угрозы здоровью россиян

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Ситуация в Шри-Ланке сейчас стабильная и в целом не несёт угрозы жизни и здоровью российских граждан, напомнили в посольстве России в Коломбо.
Посольство: ситуация в Шри-Ланке стабильная и не несёт угрозы здоровью россиян
  • Gettyimages.ru

Такое сообщение появилось в Telegram-канале посольства после того, как дипломаты предложили россиянам рассмотреть возможность возвращения на родину на фоне инцидента с домогательствами и непристойным поведением со стороны персонала одного из отелей в Хабарадуве.

«В связи с многочисленными обращениями росграждан по поводу инцидента с тремя девушками в отеле г. Хабарадувы, а также в свете опубликованного комментария посольства, сообщаем, что ситуация в Шри-Ланке стабильная и не несёт угрозы жизни и здоровью туристов», — сказали в посольстве.

Граждане могут продолжать отдых на острове, отметили там.

Как сообщили в полиции города, уголовное дело по факту домогательств туристок из России со стороны сотрудников отеля не стали заводить, поскольку женщины улетели из страны.

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