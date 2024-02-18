Посольство: ситуация в Шри-Ланке стабильная и не несёт угрозы здоровью россиян
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Такое сообщение появилось в Telegram-канале посольства после того, как дипломаты предложили россиянам рассмотреть возможность возвращения на родину на фоне инцидента с домогательствами и непристойным поведением со стороны персонала одного из отелей в Хабарадуве.
«В связи с многочисленными обращениями росграждан по поводу инцидента с тремя девушками в отеле г. Хабарадувы, а также в свете опубликованного комментария посольства, сообщаем, что ситуация в Шри-Ланке стабильная и не несёт угрозы жизни и здоровью туристов», — сказали в посольстве.
Граждане могут продолжать отдых на острове, отметили там.
Как сообщили в полиции города, уголовное дело по факту домогательств туристок из России со стороны сотрудников отеля не стали заводить, поскольку женщины улетели из страны.