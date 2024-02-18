Посольство России призвало россиян на Шри-Ланке вернуться на родину

Посольство России призвало граждан, проживающих на Шри-Ланке, вернуться на родину на фоне участившихся инцидентов на острове в отношении россиян.

«Посольство призывает постоянно проживающих на Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на родину», — приводит сообщение дипмиссии ТАСС.

В посольстве напомнили об инциденте с домогательствами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в отношении трёх российских туристов со стороны персонала отеля, после чего произошла драка.

«Это уже не первая подобная жалоба на указанный отель. Консульским отделом посольства в соответствии с законодательством предпринимаются все возможные меры реагирования на это происшествие», — добавили в диппредставительстве.

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