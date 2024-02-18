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ТАСС: в Шри-Ланке не завели дело о приставании к россиянкам из-за их отъезда

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Уголовное дело по факту домогательств туристок из России со стороны сотрудников отеля не стали заводить, поскольку женщины улетели из страны. Такую информацию ТАСС предоставили в полицейском участке посёлка Унаватуна.
ТАСС: в Шри-Ланке не завели дело о приставании к россиянкам из-за их отъезда
  • Gettyimages.ru

По словам представителей местной полиции, гражданки России не успели до своего отлёта подать заявление в установленном законом порядке.

Собеседник агентства добавил, что другое дело, касающееся избиения местным жителем гражданина России, который заступился за россиянок, было прекращено ввиду примирения сторон.

Ранее сообщалось, что три туристки из России в ночь на 15 февраля подверглись домогательствам со стороны персонала отеля Rainbow Surf Beach Hotel. По факту произошедшего начали расследование.

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