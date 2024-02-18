Полиция Шри-Ланки начала расследование инцидента с туристами из России

Пресс-секретарь российского посольства Герман Фёдоров заявил, что полиция Шри-Ланки после вмешательства российского консула начала расследование инцидента с туристами из России.

Как указывает РИА Новости, Фёдоров говорил про инцидент, когда три российские туристки в ночь на 15 февраля подверглись домогательствам со стороны персонала отеля Rainbow Surf Beach Hotel.

«Девушки улетели в Россию, не составив заявление в полицию. Несмотря на это, посольство посчитало необходимым обратиться в МИД Шри-Ланки и призвать компетентные органы обратить внимание на неприемлемый характер произошедшего», — указал российский дипломат.

Ранее посольство России призвало граждан, проживающих в Шри-Ланке, вернуться на родину на фоне участившихся инцидентов на острове в отношении россиян.