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Bild: Германия передала ВСУ непригодные к бою БТР APC по завышенным ценам

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Германия передала Вооружённым силам Украины непригодные для передовой бронетранспортёры (БТР) APC по завышенным ценам, пишет издание Bild.
Bild: Германия передала ВСУ непригодные к бою БТР APC по завышенным ценам
  • Gettyimages.ru

В мае прошлого года Берлин объявил о поставке украинским войскам 66 таких БТР, которые производит немецкий концерн FFG. Поставки начались в октябре 2023 года, всего Киеву было передано 48 машин.

Как пишет издание, переданная техника оказалась совершенно непригодной для фронта и использования в боевых действиях, потому что у этих БТР тонкая обшивка, а также нет защиты от артиллерийского, ракетного и миномётного огня.

Кроме того, в публикации говорится, что цены господряда завысили в три раза: на мировом рынке бронемашины APC от TAG стоят около €200 тыс., а Минобороны Германии заплатило за них по €600 тыс. за штуку.

Ранее портал Business Insider писал, что немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams оказались бесполезными и не помогли ВСУ изменить ситуацию на фронте.

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