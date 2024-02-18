Египет подаст ноту в Международный суд ООН из-за действий Израиля в Палестине

Египет подаст ноту в Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в Палестине.

Об этом сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник.

«Египет подаст ноту в Международный суд ООН по поводу израильских действий на оккупированных территориях», — заявил источник телеканала.

Уточняется, что Египет представит доводы 21 февраля.

Ранее президенты Египта и Франции Абдель Фаттах ас-Сиси и Эммануэль Макрон заявили об опасности военной операции израильских войск в районе города Рафах на юге сектора Газа.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что израильские военные продолжат наносить удары по сектору Газа до достижения всех целей войны.