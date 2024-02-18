Путин: в Германии происходит достаточно сложная внутриполитическая борьба

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящий момент в Германии происходит достаточно сложная внутриполитическая борьба.

Об этом глава государства сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Там идёт достаточно сложная внутриполитическая борьба. Кто там на что пытается сделать ставку, для того чтобы кому-то удержаться у власти, кому-то к ней прийти», — отметил российский лидер.

По мнению Путина, сложившаяся в Германии ситуация наносит серьёзный ущерб будущему германской экономики.

Ранее агентство Bloomberg отмечало, что слабеющая экономика Германии сигнализирует о том, что впереди страну ждёт ещё больше проблем.

Во время беседы с журналистом Такером Карлсоном Владимир Путин выразил недоумение, почему Германия хранит молчание, прекрасно понимая, что взрыв на «Северных потоках» устроили их партнёры по НАТО и что это нанесло удар по экономике ФРГ. Как констатировал Путин, сегодняшние немецкие власти не руководствуются национальными интересами.