Путин: американцам будет непросто понять историческую часть интервью Карлсону
- РИА Новости
Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Я-то дал просто наиболее известную теорию норманского происхождения, и то думаю, что для западного слушателя, зрителя это было непросто», — сказал российский лидер.
Путин добавил, что эта часть интервью будет особенно сложна для понимания для американцев, поскольку история Соединённых Штатов насчитывает 300 с небольшим лет.
Ранее Владимир Путин назвал хорошим факт, что западные лидеры посмотрели его интервью Карлсону.
Также посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил интерес американцев к интервью Путина нуждой в голосе разума.