Путин: американцам будет непросто понять историческую часть интервью Карлсону

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что западной аудитории, особенно американцам, будет непросто понять историческую часть его интервью журналисту из США Такеру Карлсону.

Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Я-то дал просто наиболее известную теорию норманского происхождения, и то думаю, что для западного слушателя, зрителя это было непросто», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что эта часть интервью будет особенно сложна для понимания для американцев, поскольку история Соединённых Штатов насчитывает 300 с небольшим лет.

Ранее Владимир Путин назвал хорошим факт, что западные лидеры посмотрели его интервью Карлсону.

Также посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил интерес американцев к интервью Путина нуждой в голосе разума.