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Путин: американцам будет непросто понять историческую часть интервью Карлсону

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Президент России Владимир Путин высказал мнение, что западной аудитории, особенно американцам, будет непросто понять историческую часть его интервью журналисту из США Такеру Карлсону.
Путин: американцам будет непросто понять историческую часть интервью Карлсону
  • РИА Новости

Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Я-то дал просто наиболее известную теорию норманского происхождения, и то думаю, что для западного слушателя, зрителя это было непросто», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что эта часть интервью будет особенно сложна для понимания для американцев, поскольку история Соединённых Штатов насчитывает 300 с небольшим лет.

Ранее Владимир Путин назвал хорошим факт, что западные лидеры посмотрели его интервью Карлсону.

Также посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил интерес американцев к интервью Путина нуждой в голосе разума.

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