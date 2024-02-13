Антонов объяснил интерес американцев к интервью Путина нуждой в голосе разума

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что избиратели в Соединённых Штатах заинтересовались интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, поскольку нуждаются в реальной оценке происходящего в мире.

Слова Антонова приводятся в Telegram-канале российского посольства в США.

«Как представляется, потребность американцев в голосах разума очевидна», — отметил посол.

Он добавил, что жители США больше не хотят слушать политизированные и ангажированные суждения политиков, которые настроены явно антироссийски.

Антонов подчеркнул, что избиратели в США нуждаются в реалистичных оценках происходящих в мире событий, отсюда и подлинный интерес к недавнему интервью Путина.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные лидеры ознакомились с интервью Путина Карлсону, для Кремля это самое главное.