Антонов объяснил интерес американцев к интервью Путина нуждой в голосе разума
- © РИА Новости / Алексей Агарышев
Слова Антонова приводятся в Telegram-канале российского посольства в США.
«Как представляется, потребность американцев в голосах разума очевидна», — отметил посол.
Он добавил, что жители США больше не хотят слушать политизированные и ангажированные суждения политиков, которые настроены явно антироссийски.
Антонов подчеркнул, что избиратели в США нуждаются в реалистичных оценках происходящих в мире событий, отсюда и подлинный интерес к недавнему интервью Путина.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные лидеры ознакомились с интервью Путина Карлсону, для Кремля это самое главное.