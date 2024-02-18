МИД: власти Колумбии не поощряют наёмников, вступающих в ряды ВСУ

В колумбийском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что власти Колумбии не поощряют действия наёмников, которые отправляются на Украину для участия в боевых действиях на стороне украинских вооружённых сил.

Об этом ведомство написало в соцсети X (бывший Twitter).

Как отметили в МИД, присутствие колумбийских наёмников в рядах ВСУ обусловлено их личными решениями.

«Правительство Колумбии не поощряет и не содействует такого рода деятельности», — говорится в заявлении.

Associated Press ранее писало, что Киев в 2023 году начал вербовать латиноамериканцев, которые вступают в ВС Украины лишь ради денег.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия надеется, что руководство Колумбии понимает опасность ситуации с участием колумбийских наёмников на Украине.