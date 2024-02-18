МИД: власти Колумбии не поощряют наёмников, вступающих в ряды ВСУ
- РИА Новости
Об этом ведомство написало в соцсети X (бывший Twitter).
Как отметили в МИД, присутствие колумбийских наёмников в рядах ВСУ обусловлено их личными решениями.
«Правительство Колумбии не поощряет и не содействует такого рода деятельности», — говорится в заявлении.
Associated Press ранее писало, что Киев в 2023 году начал вербовать латиноамериканцев, которые вступают в ВС Украины лишь ради денег.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия надеется, что руководство Колумбии понимает опасность ситуации с участием колумбийских наёмников на Украине.