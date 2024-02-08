RT в Telegram
Подпишись

Associated Press: Киев стал вербовать латиноамериканских наёмников

Associated Press: Киев из-за тупика на фронте зовет наёмников со всего мира

Короткая ссылка
Киев в 2023 году начал вербовать латиноамериканцев, которые вступают в ВС Украины лишь ради денег, пишет Associated Press.
Associated Press: Киев стал вербовать латиноамериканских наёмников
  • AP
  • © Libkos

Как сообщает агентство, офицер координационного департамента «Иностранного легиона» ВС Украины Александр Шахури рассказал, что в прошлом году ВСУ создали инфраструктуру испаноязычных вербовщиков, инструкторов и младших оперативных офицеров.

Так, экс-медик Эктор Берналь, который руководит центром тактической медицины под Боготой, сообщил, что за последние восемь месяцев он обучил более 20 колумбийцев, которые после этого уехали на Украину для участия в боевых действиях.

По его словам, эти наёмники мотивированы лишь экономической необходимостью, а не желанием защищать флаг другого государства.

В июле в Минобороны России сообщили, что украинские спецслужбы на фоне больших потерь личного состава на фронте развернули вербовку иностранных наёмников в Латинской Америке, Ираке и Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить