Киев в 2023 году начал вербовать латиноамериканцев, которые вступают в ВС Украины лишь ради денег, пишет Associated Press.

Как сообщает агентство, офицер координационного департамента «Иностранного легиона» ВС Украины Александр Шахури рассказал, что в прошлом году ВСУ создали инфраструктуру испаноязычных вербовщиков, инструкторов и младших оперативных офицеров.

Так, экс-медик Эктор Берналь, который руководит центром тактической медицины под Боготой, сообщил, что за последние восемь месяцев он обучил более 20 колумбийцев, которые после этого уехали на Украину для участия в боевых действиях.

По его словам, эти наёмники мотивированы лишь экономической необходимостью, а не желанием защищать флаг другого государства.

В июле в Минобороны России сообщили, что украинские спецслужбы на фоне больших потерь личного состава на фронте развернули вербовку иностранных наёмников в Латинской Америке, Ираке и Сирии.