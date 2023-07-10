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Украина развернула вербовку иностранных наёмников в Латинской Америке, Ираке и Сирии

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Украинские спецслужбы на фоне больших потерь личного состава на фронте развернули вербовку иностранных наёмников в Латинской Америке, Ираке и Сирии.
Украина развернула вербовку иностранных наёмников в Латинской Америке, Ираке и Сирии
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Киевский режим в последний месяц развернул вербовку иностранных наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных американцам районах Сирии»,— сообщили в Минобороны России.

Кроме того, по данным ведомства, на фоне угасания интереса к участию в боевых действиях со стороны жителей Польши, Британии и других европейских стран активная вербовка началась в США и Канаде.

«Эта работа ведётся на базе украинских загранучреждений при содействии западных спецслужб, в первую очередь ЦРУ и подконтрольных ему частных военных компаний», — уточнили в МО России.

За минувшие сутки потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении составили до 275 военных и наёмников.

Кроме того, в оборонном ведомстве проинформировали, что российские средства ПВО перехватили пять выпущенных ВСУ управляемых ракет ЗРК С-200.

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